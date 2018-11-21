Умерла пенсионерка, которой воронежские врачи ампутировали не ту ногу
В Воронеже умерла 89-летняя пенсионерка Мария Дронова, которой ранее ампутировали ноги, передает РИА «Новости».
Сообщалось, что одной из ног она лишилась вследствие врачебной ошибки.
«Женщина умерла сегодня ночью», — сообщил представитель департамента здравоохранения области.
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Ранее следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 89-летней пациентки, которой ампутировали здоровую ногу вместо больной в больнице Воронежа.
В свою очередь врачи больницы Воронежа заявили, что ампутация обеих ног 89-летней бывшей узнице концлагеря была необходима.