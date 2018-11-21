Новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи
Новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Об этом сообщается в твиттере организации.
Он будет возглавлять Интерпол 2 года.
Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.
Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку.
Британская газета Times назвала россиянина Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы организации.
Украина заявила, что рассматривает возможность приостановки членства в Интерполе в том случае, если главой организации изберут Прокопчука.
В Кремле обвинили США в давлении и вмешательстве в выборы главы Интерпола.