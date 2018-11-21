Суд в США решил освободить обвиняемую в похищении собственных детей россиянку

Суд в США постановил освободить россиянку Богдану Осипову, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Алексея Тарасова.

Осипова будет выпущена из тюрьмы, когда ее дети прибудут в Канзас.

Россиянке грозит до 83 лет лишения свободы.

По информации СМИ, в 2014 году россиянка вернулась на родину, где суд решил, что ее двое детей от брака с гражданином США должны остаться с матерью.

При этом американский суд постановил, что дети, являющиеся гражданами США, после развода родителей должны были остаться с отцом.