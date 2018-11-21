Делавшего кукол из мертвых девочек нижегородца хотят лечить на дому

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода может перевести на амбулаторное лечение Анатолия Москвина, делавшего мумии из тел малолетних девочек, сообщает РИА «Новости».

С ходатайством об этом выступили врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества.

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По данным следствия, на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь.

Экспертиза признала Москвина невменяемым.