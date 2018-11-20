Сенатор ответила на вопрос о словах про войну и потребительскую корзину
Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала сообщения, в которых говорилось о том, что она напомнила об «ужасах войны» недовольным размером потребительской корзины, передает телеканал «360».
«Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — сказала Лахова.
Ранее федеральное информационное агентство Regions.ru сообщило, что Лахова напомнила недовольным потребительской корзиной об «ужасах и голоде войны».