Сенатор ответила на вопрос о словах про войну и потребительскую корзину

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Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала сообщения, в которых говорилось о том, что она напомнила об «ужасах войны» недовольным размером потребительской корзины, передает телеканал «360».

«Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — сказала Лахова.

Ранее федеральное информационное агентство Regions.ru сообщило, что Лахова напомнила недовольным потребительской корзиной об «ужасах и голоде войны».