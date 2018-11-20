При взрыве в Кабуле погибли не менее 40 человек

При взрыве в столице Афганистана Кабул погибли не менее 40 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, которые ссылаются на данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что еще 80 человек получили ранения.

По информации минздрава, с места взрыва в больницу были доставлены 45 человек.

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Согласно имеющейся информации, взрыв произошел внутри помещения в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада.

Подчеркивается, что, по предварительным данным, взрыв совершил смертник.

Ранее сообщалось, что при взрыве у тюрьмы в Афганистане погибли семь человек.