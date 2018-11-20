В Москве психологи ввязались в массовую драку со стрельбой

На западе Москвы произошла массовая драка, в которой принимали участия студенты-психологи, передает «Российская газета».

Как сообщили в полиции, конфликт завязался между четырьмя студентами и приставшими к ним прохожими.

По данным ГУ МВД столицы, в ходе завязавшейся драки один из прохожих открыл стрельбу, вероятнее всего, из травматического оружия.

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Травмы получили четверо студентов, они были госпитализированы, нападавших ищут сотрудники правоохранительных органов.

Полиция возбудила уголовное дело по 213 статье УК - «хулиганство».