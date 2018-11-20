Кадыров пригласил принца Абу-Даби в Чечню

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить республику. Об этом он сообщил в Telegram.

Кадыров рассказал, что встретился с Аль Нахайяном. На встрече обсуждались проекты, реализуемые ОАЭ в Чечне.

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«Я поблагодарил наследного принца Абу-Даби за теплый прием, внимание и помощь нашей республике. Я пригласил его посетить Чечню. Уверен, наше дальнейшее сотрудничество выведет отношения Чечни, в целом России и ОАЭ на качественно новый уровень», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов приехал в гости к Рамзану Кадырову.