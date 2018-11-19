Во Франции на протестах из-за цен на бензин пострадали более 500 человек
Во Франции во время протестных акций из-за роста цен на топливо пострадали 528 человек. Об этом сообщается в твиттере BFMTV.
Такие данные привел глава французского МВД Кристоф Кастанер.
«По нашим данным, 528 человек пострадали, 17 из них получили тяжелые травмы», — сказал министр внутренних дел.
Реклама
Он подчеркнул, что среди пострадавших — 92 сотрудника правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в ходе протестной акции погиб один человек. Также ранее поступали сведения о 400 пострадавших при протестах.
В митингах по всей стране участвовали более 287 тысяч человек. Во время протестов были задержаны 282 человека, из них 157 человек заключены под стражу.