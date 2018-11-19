В Белоруссии осудили ограбившего банк россиянина

Суд в Могилеве вынес обвинительный приговор россиянину Павлу Тимофееву, который год назад ограбил отделение Беларусбанка. Об этом сообщает портал Tut.by.

Отмечается, что Тимофеева признали виновным в разбое с целью завладения имуществом в особо крупном размере, а также захвате группы заложников из корыстных побуждений. Суд постановил ограничить свободу россиянина на 15 лет, он будет отбывать срок в колонии усиленного режима.

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Также Тимофеева обязали компенсировать моральный ущерб заложникам — его оценили в 5 тыс. белорусских рублей (более 156 тыс. российских рублей по текущему курсу).

Осужденный заявил журналистам, что рассчитывал на «другой» приговор, однако не стал уточнять, какой именно.

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