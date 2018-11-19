Москвичей предупредили о сильном ветре

<img src="//img.gazeta.ru/files3/895/10720895/RIAN_03090043.HR.ru-pic905-895x505-23608.jpg">

Синоптики предупредили жителей столицы о порывах ветра до 15 м/с в среду и четверг, 21 и 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики напомнили, что рабочая неделя в Москве началась с облачной погоды.

«Порывы северо-западного ветра [в среду и четверг] местами будут достигать 15 м/с», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Реклама

Также отмечается, что в пятницу, 23 ноября, характер погоды «существенно не изменится».

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» пообещали москвичам снег и морось всю неделю.