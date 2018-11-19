Стало известно о направленном США докладе на 1100 страниц о преступлениях Браудера

Представитель Генпрокуратуры Михаил Александров рассказал, что Россия отправляла в минюст США и генпрокурору США материалы о преступлениях Уильяма Браудера и других лиц, передает РИА «Новости».

«В июле 2016 года Россия направляла соответствующие материалы по просьбе американской стороны в объеме более 1100 страниц о налоговых, экономических, финансовых и других преступлениях, совершенных Браудером при участии владельцев фонда «Ziff» на территории России и США», — заявил Куренной.

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По его словам, никакой реакции до сих пор не последовало.

Ранее генпрокуратура заподозрила Браудера в убийстве юриста Сергея Магнитского.