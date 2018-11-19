Генпрокуратура заявила о причастности Браудера к убийству Перепеличного

В Генпрокуратуре России заявили, что бизнесмен Александр Перепеличный мог быть убит по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил советник генпрокурора Николай Атмоньев.

«В случае если смерть Перепеличного действительно была насильственной, наиболее вероятной является версия о том, что Перепеличный… был убит с целью ликвидации участника очередной провокации, организованной Браудером», — сказал он.

Один из ключевых свидетелей по делу об убийстве Сергея Магнитского российский бизнесмен Александр Перепеличный неожиданно скончался во время пробежки в Лондоне в 2012 году.