После гибели Алексея Клешко возбуждено дело о доведении до самоубийства
Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти вице-спикера парламента Красноярского края Алексея Клешко, передает РИА «Новости».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
Ранее следователи заявили об обнаружении нескольких предсмертных записок вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко.
Тело вице-спикера было обнаружено возле дома на улице Декабристов.