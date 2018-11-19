СК сообщил о предсмертных записках вице-спикера заксобрания Красноярского края

Следователи заявили об обнаружении нескольких предсмертных записок вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Содержание записок не раскрывается.

В настоящее время следователи опрашивают соседей и консьержку в доме Клешко.

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«В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, что может свидетельствовать о том, что его уход из жизни носит добровольных характер», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тело вице-спикера было обнаружено возле дома на улице Декабристов.