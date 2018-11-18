Два самолета столкнулись в небе над Германией

Полиция города Кюкховен в Германии сообщила о столкновении двух легких самолетов в небе неподалеку от города 17 ноября, передает Rheinische Post.

Сообщается, что пилотам самолетов 70 и 60 лет, старший из них скончался на месте, младший был госпитализирован с серьезными травмами.

По данным полиции, столкновение произошло, когда один из самолетов заходил на посадку, а другой взлетал. Полиция отвергла версию погодных условий, так как в момент столкновения не было ветра и облаков.