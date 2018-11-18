Москвичка ударила знакомую ножом в шею из-за ревности

Женщина зарезала москвичку на юге столицы из-за ревности, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя СК Юлию Иванову.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»).

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«По данным следствия, женщина на почве ревности нанесла своей знакомой удар ножом в область шеи. От полученного ранения женщина 1975 г. рождения скончалась на месте происшествия», — рассказала она.

Ранее Серпуховской суд Подмосковья внес приговор Дмитрию Грачеву, который топором отрубил своей жене кисти рук из-за ревности.