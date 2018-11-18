В Нидерландах рождественского персонажа обвинили в расизме

В Нидерландах во время ежегодных предрождественских гуляний произошли массовые беспорядки из-за персонажа Черный Пит, который является помощником героя нидерландского фольклора Сантаклааса, прообраза Санта-Клауса. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, протестующие против Пита люди кидались яйцами и устраивали драки.

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Недовольство вызвало то, что лицо персонажа раскрашено черной краской, что можно расценивать как проявление расизма.

По сообщениям местной полиции, арестованы три человека. Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте призывал граждан сохранять спокойствие.

Ранее в США учительницу обвинили в расизме за раскрашенное черным цветом лицо на Хеллоуин.