Пожар на московском НПЗ локализован
Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне локализован, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС России.
Сообщается, что пожар удалось локализовать в 10:17 по местному времени.
«Проводится тушение по повышенному третьему номеру сложности», — отметил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
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Он подчеркнул, что задействованных ресурсов достаточно, группировка не увеличивается.
Также отмечается, что на месте пожара работает лаборатория по выявлению ПДК вредных веществ в воздухе.