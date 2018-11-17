Пожар на московском НПЗ локализован

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Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне локализован, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичного главка МЧС России.

Сообщается, что пожар удалось локализовать в 10:17 по местному времени.

«Проводится тушение по повышенному третьему номеру сложности», — отметил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

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Он подчеркнул, что задействованных ресурсов достаточно, группировка не увеличивается.

Также отмечается, что на месте пожара работает лаборатория по выявлению ПДК вредных веществ в воздухе.

Ранее стали известны подробности о пожаре на НПЗ в Москве.