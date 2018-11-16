В Приамурье не будет наблюдательной комиссии из-за слов главы ОНК о Цеповязе
Заместитель председателя региональной общественной наблюдательной комиссии Андрей Зенков заявил, что председатель ОНК Наталья Охотникова, которая назвала меценатом осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская участника ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза, покинула свой пост, передает РИА «Новости».
«Действительно, ее попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена эта сделать, это добровольно-принудительно, так скажем», — сказал Зенков.
По его словам, вместе с Охотниковой обязательства с себя сложили все члены комиссии, в связи с чем в какое-то время в области не будет ОНК. Он также отметил, что в отношении Охотниковой началась «какая-то непонятная травля, очевидная желтизна».
Ранее сообщалось, что осужденный мог свободно перемещаться по территории, «навещать пчел» и жарить шашлыки.