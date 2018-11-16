В Приамурье не будет наблюдательной комиссии из-за слов главы ОНК о Цеповязе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/943/12051943/100001-pic905-895x505-2644.jpg">

Заместитель председателя региональной общественной наблюдательной комиссии Андрей Зенков заявил, что председатель ОНК Наталья Охотникова, которая назвала меценатом осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевская участника ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза, покинула свой пост, передает РИА «Новости».

«Действительно, ее попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена эта сделать, это добровольно-принудительно, так скажем», — сказал Зенков.

Реклама

По его словам, вместе с Охотниковой обязательства с себя сложили все члены комиссии, в связи с чем в какое-то время в области не будет ОНК. Он также отметил, что в отношении Охотниковой началась «какая-то непонятная травля, очевидная желтизна».

Ранее сообщалось, что осужденный мог свободно перемещаться по территории, «навещать пчел» и жарить шашлыки.