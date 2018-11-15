США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма

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Гуманитарный комитет Генассамблеи ООН принял представленный группой стран, в том числе и Россией, проект резолюции против героизации нацизма, сообщает РИА «Новости».

Данная резолюция принимается ежегодно с 2005 года, последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

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Представитель США заявила, что «нацизм — наш самый худший враг», но при этом США считают резолюция предлагает «наказывать за свободу слова».

Украинский представитель заявил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами».

За проголосовали 130 стран, против только Украина и США, 51 страна воздержалась.