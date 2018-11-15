На Украине открыли дело из-за передачи УПЦ МП сооружений Почаевской лавры

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На Украине возбудили уголовное дело по подозрению в незаконности передачи ряда сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, шесть сооружений были переданы УПЦ МП в 2008 году.

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Как отмечается, дело было возбуждено полицией Тернопольской области Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы представители Русской православной церкви (РПЦ) покинули украинскую территорию.