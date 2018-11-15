Генпрокуратура: Цеповяз мог жарить шашлыки пчелам в колонии
Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что участник ОПГ «Цапки» Вячеслав Цеповяз был официально трудоустроен пасечником в колонии, где жарил шашлыки вопреки законодательству, передает РИА «Новости».
Куренной подчеркнул, что организация такой пасеки не запрещена законом, однако Цеповяз мог находиться там только в строго определенное время и в сопровождении сотрудников ФСИН.
«Но наша проверка, которая проводилась еще перед тем, как эта история возникла, показала, что Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии позволяла ему это делать. То есть в неустановленное время он мог там перемещаться, находиться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — сказал Куренной.
Как отметила глава ОНК Амурской области Наталья Охотникова, Цеповяз был трудоустроен на пасеке с 2016 по январь 2018 года.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Цеповяза «почему-то» перевели на облегченные условия в колонии.