Генпрокуратура: Цеповяз мог жарить шашлыки пчелам в колонии

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Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что участник ОПГ «Цапки» Вячеслав Цеповяз был официально трудоустроен пасечником в колонии, где жарил шашлыки вопреки законодательству, передает РИА «Новости».

Куренной подчеркнул, что организация такой пасеки не запрещена законом, однако Цеповяз мог находиться там только в строго определенное время и в сопровождении сотрудников ФСИН.

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«Но наша проверка, которая проводилась еще перед тем, как эта история возникла, показала, что Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии позволяла ему это делать. То есть в неустановленное время он мог там перемещаться, находиться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки», — сказал Куренной.

Как отметила глава ОНК Амурской области Наталья Охотникова, Цеповяз был трудоустроен на пасеке с 2016 по январь 2018 года.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Цеповяза «почему-то» перевели на облегченные условия в колонии.