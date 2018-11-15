Генпрокуратура: Цеповяза почему-то перевели на облегченные условия в колонии

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Представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что осужденного за убийства члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза без оснований перевели на облегченные условия пребывания в колонии, передает ТАСС.

«Он, когда туда прибыл, формально был признан лицом, склонным к организации и провокации групповых эксцессов. Он являлся одним из лидеров уголовного преступного сообщества. И несмотря на это, он почему-то в июле 2016 года был переведен на облегченные условия пребывания в исправительном учреждении, безосновательно», — сказал Куренной.

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По его словам, Цеповяз должен был встать на профилактический учет в колонии, но не сделал этого. Он также напомнил, что в ИК-3 в Амурской области, где содержится Цеповяз, действует особый режим, так как там находятся лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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