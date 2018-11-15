Депутаты в I чтении приняли проекты о частичной декриминализации экстремизма

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Депутаты Государственной Думы в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроекты о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме, передает РИА «Новости».

В соответствии с текстом законопроекта, в отношении лица, впервые преступившего закон, нельзя будет возбуждать уголовное дело, если деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

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Отмечается, что уголовная ответственность будет грозить в случае, если нарушение будет совершено более одного раза в течение года. В пояснительной записке к закону сказано о том, что анализ правоприменительной практики показал, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным».

Ранее сообщалось, что Госдума планирует частично декриминализовать статью об экстремизме.