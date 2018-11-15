Депутат показал цены на обед в столовой Госдумы

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Александр Хинштейн, депутат Государственной думы от Самары и советник главы Росгврадии, показал в своем твиттере меню столовой нижней палаты российского парламента.

По словам депутата, его обед в среду, 14 ноября, который состоял из закуски из фасоли, горячего с гарниром (курица и капуста) и напитка из шиповника, обошелся ему в 253 руб.

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В опубликованном меню среди позиций есть борщ со свежей капустой, картофелем и говядиной за 88 руб. (порция 250 г), жареное филе судака за 211 руб. (125 г), салат «Столичный» за 72 руб. (100 г).

«Пятому каналу» Хинштейн заявил, что «прайс» в депутатской столовой «не самый низкий».

Ранее саратовский депутат Николай Бондаренко, который в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, поделился результатами эксперимента.