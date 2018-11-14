Украинский телеканал показал карту с российским Крымом

Украинский телеканал показал в прямом эфире карту страны без Крыма, передает РИА «Новости».

Карта появилась 7 ноября в программе «Утро с NewsOne». Карта под названием «Крупнейший торговый партнер-покупатель«показывала позицию ЕС по вопросам экономики.

Реклама

В инфографике полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала.

Ранее глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») Михаил Ноняк подкрепил свое выступление в офисе European Business Assotiation (ЕВА) картой, на которой Крым обозначен как часть территории России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.