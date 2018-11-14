Полицейских на Алтае подозревают в избиении инвалида на костылях
Главное управление МВД России по Алтайскому краю на своем сайте сообщило о начале проверки, назначенной руководителем ГУ МВД генерал-майором полиции Андреем Подоляном, по факту видеоролика, на котором одетые в форму полиции люди избивают инвалида на костылях.
«В сети Интернет опубликован видеоролик, на котором, предположительно, в городе Горняке люди, одетые в форму сотрудников полиции, применяют физическую силу к человеку с костылями», — говорится в тексте официального сообщения.
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В случае подтверждения участия полицейских в этом инциденте, им и их руководству грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии полицейский насмерть сбил пенсионера.