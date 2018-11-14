В США украинцев приговорили к тюрьме за поставки деталей тепловизоров в Россию

Американский суд приговорил жителя штата Калифорния Наума Морговского и его супругу Ирину к тюремным срокам за организацию незаконных поставок в Россию компонентов для производства тепловизионных приборов, сообщает РИА «Новости».

Морговский был приговорен к девяти годам тюрьмы и штрафу в $1 млн, Ирина — к полутора годам тюрьмы.

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Уточняется, что пара приехала с Украины и натурализовалась в США. Мужчине сейчас 69 лет, его супруге — 67 лет.

Пара заказывала комплектующие через свою компанию Hitek International, уверяя производителей, что детали не будут экспортированы, однако затем разными способами переправляла их в Россию.

Ранее москвич получил 3 года колонии за продажу на Украину запчастей для истребителей.