УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем

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Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Решение синода передает РИА «Новости».

Собор епископов УПЦ пришел к выводу, что Константинопольский патриархат «грубо» нарушил канонические правила, когда предоставил Украине право на автокефальную церковь. Также епископы посчитали данное решение Константинополя «деструктивным».

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«Клирикам Украинской православной церкви приостановить евхаристическое общение со священнослужителями Константинопольского патриархата, а мирянам — участие в таинствах, которые совершаются в храмах Константинопольского патриархата», — говорится в постановлении священнослужителей.

Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась присоединяться к автокефальной церкви Украины. По мнению епископов, предоставление томоса об автокефалии «не отражает внутренней церковной необходимости», а также не принесет церковного единства.