В Москве из-за «непредвиденных обстоятельств» закрылся визовый центр Испании

Московский визовый центр Испании временно закрылся. Об этом говорится на официальном сайте организации.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами визовый центр Испании BLS в Москве временно закрыт. Пожалуйста, обращайтесь в колл-центр для получения достоверной информации», — говорится в сообщении центра.

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По сообщению агентства РИА «Новости», в call-центре пока не отвечают на звонки.

Ранее россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров.