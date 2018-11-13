Питавшийся на прожиточный минимум депутат поделился результатами

Саратовский депутат Николай Бондаренко, который в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, поделился результатами эксперимента, передает агентство городских новостей Москва.

Он сообщил, что размер прожиточного минимума должен быть увеличен.

«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тыс. руб, прожиточный минимум — не менее 20 тыс. руб. Однако это не касается Москвы, потому что в Москве должны быть объективно другие условия. <...> По моему мнению, 10 тыс. руб. — самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», — сказал Бондаренко.

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Он добавил, что выступит с законодательной инициативой об увеличении размера потребительской корзины.

Также Бондаренко призвал других депутатов последовать его примеру, чтобы ощутить на себе последствия принимаемых ими решений.

Ранее сообщалось, что решивший питаться на прожиточный минимум депутат «сделал выводы».