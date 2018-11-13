Повар ранил безработного в сердце в Москве

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжких ранений мужчина на Нововатутинском проспекте в поселении Десеновское, передает агентство городских новостей «Москва».

«Оперативники выяснили, что по указанному адресу мужчина 1989 г. рождения, работающий поваром, в ходе драки с неработающим гражданином 1978 г. рождения нанес ему раны неустановленным предметом. Потерпевшего с проникающим колото-резаным ранением груди с повреждением легкого и сердца, а также с тяжелой кровопотерей, доставили в медучреждение», — сообщили представители московского управления МВД.

Отмечается, что подозреваемый был задержан по месту жительства, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело.