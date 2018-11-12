В Волгограде при пожаре в частном доме погибли младенцы-близнецы

В результате пожара в частном доме в Волгограде погибли два младенца, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По информации ведомства, пожар в доме, где помимо младенцев находились еще пятеро детей, произошел, когда оба родителя отлучились по делам: мать пошла в банк, а отец пошел к своей матери в соседний дом. Отмечается, что мужчине удалось спасти пятерых детей, однако два двухмесячных младенца погибли в дальней комнате.

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В региональном СК отметили, что по факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области при пожаре погибли трое детей.