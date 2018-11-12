Половина российских учителей математики завалили тест по своему предмету

Почти половина преподавателей математики и информатики, а также основ духовно-нравственной культуры народов России не смогли справиться с тестированием по своим предметам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

Отмечается, что учителя «апробировали» на себе единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ).

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«По истории, экономике, «России в мире», русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей», — добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что самый высокий уровень подготовки показали преподаватели русского языка и литературы, а «наиболее успешно» с тестированием справились учителя обществознания и права.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов добавил, что целью этих тестов является изучение отечественной системы педагогического образования. Он также заявил, что лучше «объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности».

Ранее газета «Известия» писала, что в России могут пересмотреть систему школьных оценок.