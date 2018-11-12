«Газовый бунт» с захватом заложников произошел в Кривом Роге
Жители Кривого Рога жгут шины у здания газораспределительной компании «Криворожгаз» с требованием начать отопительный сезон, сообщает издание «Украинская правда».
Представители предприятия рассказали, что неизвестные захватили в заложники сотрудников компании, которые пытались вести переговоры с протестующими.
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«Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в данный момент в заложниках удерживаются технический директор и начальник управления охраны труда предприятия.
Ранее сообщалось, что на пяти из шести котельных в украинском Кривом Роге сорваны пломбы и начат несанкционированный отбор газа для выработки тепловой энергии.