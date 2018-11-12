Доктор педагогических наук объяснил хамство педагога на Сахалине

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Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель России Евгений Ямбург осудил поведение педагога, передает НСН.

При этом он отметил, что нынешние условия работы порой толкают некоторых учителей на подобные действия.

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«Очень печальная история. Конечно, оскорбление ученика это никуда не годная вещь, психологическая вещь. В этой ситуации, будучи сам учителем уже много десятилетий, я оправдать это хамство не могу. Но обращаю внимание на то, что весь контекст работы подталкивает учителей к подобному поведению. Хотя на этом фоне есть блистательные учителя, которые справляются», — объяснил Ямбург.

Ранее на Сахалине из школы уволилась учительница, публично оскорбившая ученицу из-за дырки на кофте.

Прокуратура на Сахалине проверяет сообщения об унижении школьницы учителем.