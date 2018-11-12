На Сахалине прокуратура проверяет сообщения об унижении школьницы учителем

Прокуратура Сахалинской области начала проверку после сообщений СМИ об унижении школьницы учителем в школе Холмска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным РИА «Новости», речь идет об инцидента в школе МАУ «СОШ №1».

Как отмечается, учительница довела до слез ученицу из-за «маленькой дырочки» на кофте.

Ранее СМИ сообщили, что на Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте.