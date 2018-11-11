Стала известна причина обрушения моста в ХМАО
Обрушение моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошло из-за потери вертикальной устойчивости балок.
Об этом говорится в сообщении на сайте АО «Мостострой-11».
«При разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролетного строения», — заявили в компании.
5 ноября в районе поселка Каркатеевы в 35 км от Нефтеюганска обрушился мост. Жертвами происшествия стали два человека, еще семеро пострадали.