«Мисс Миннесота» в поисках мужчины мечты сходила на 70 свиданий

Американка Дотти Кэннон, которая в 2006 году получила титул «Мисс Миннесота», нашла мужчину своей мечты после того, как сходила на свидания с 70 молодыми людьми. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечается, 35-летняя Кэннон знакомилась с мужчинами на сайте знакомств. В течение двух лет она сходила на 70 свиданий с разными мужчинами.

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По словам Кэннон, некоторые были «просто жалкими», а у других были плохие манеры. В конце концов она познакомилась с мужчиной свой мечты на том же сайте знакомств. Им оказался иммигрант из Польши Конрад Бенек. Пара сыграла свадьбу в этом году.

Ранее сообщалось, что британка устала ждать идеального мужчину и вышла замуж за привидение.