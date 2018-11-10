На Украине предложили не праздновать 8 марта из-за России

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что украинское общество готово отказаться от празднования Международного женского дня. Слова Вятровича передает издание «Главред».

По его мнению, украинское общество готово отказаться от празднования 8 марта из-за России.

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«В частности потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором», — указал Вятрович.

Он подчеркнул, что празднование некоторых дат вместе с Россией «ослабляет» страну. Также он отметил, что у молодого поколения нет «ностальгии» по таким праздникам.

Вятрович добавил, что можно не переставать праздновать Международный женский день, а изменить формат праздника, сделав акцент на правозащитном аспекте.

«Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в «день тортиков и букетиков», — резюмировал директор института.

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