Москвича задержали за убийство 14-летней давности

В Москве за убийство бывшего милиционера, совершенное 14 лет назад, задержали 52-летнего мужчину. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным пресс-службы, бывший замначальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергей Назаров был убит 23 ноября 2004 года. Исполнитель и пособник преступления были установлены и получили 22 и 9 лет лишения свободы, но найти организатора не удалось.

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Как отмечается, уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство и приостановлено. Спустя 14 лет следователям удалось собрать данные о причастности к убийству жителя столицы. Следственно-оперативная группа и правоохранители из Красноярского края прибыли в Москву, где задержали подозреваемого и доставили его в Красноярск.

«В настоящее время в отношении организатора (заказчика) убийства Сергея Назарова Железнодорожным районным судом города Красноярска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и ему предъявлено обвинение в организации убийства, то есть совершения умышленного причинения смерти другому человеку, по найму», — сообщили в СК по региону.

Ранее сообщалось, что в Москве задержанный за кражу велосипеда мужчина сознался в семи убийствах.