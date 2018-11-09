Перед нападением в Мельбурне в автомобиле преступника произошел взрыв

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В результате нападения мужчины с ножом на полицию в австралийском городе Мельбурн погиб один человек, передает телеканал CNN.

Отмечается, что еще двое пострадавших находятся в больнице.

По данным местной полиции, перед нападением в автомобиле преступника произошел взрыв, в нем также были обнаружены газовые канистры.

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Подчеркивается, что сотрудникам правоохранительных органов известна личность нападавшего, однако его имя пока не раскрывается.

Ранее полиция назвала нападение мужчины с ножом в Мельбурне терроризмом.