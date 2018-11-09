В Госдуме прокомментировали ситуацию с ответным ядерным ударом

Заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал слова экс-руководителя РВСН Виктора Есина о том, что российская система автоматического ядерного удара «Периметр», также известная как «Мертвая рука» может оказаться неэффективной в ситуации реального вооруженного противостояния, передает ФАН.

«На сегодняшний момент наши ракеты по своим тактико-техническим характеристикам абсолютно превосходят аналоги, которые имеются у нашего вероятного противника — блока НАТО, в том числе США», — сказал Шерин.

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Он также подверг Есина критике за то, что тот поделился своими соображениями в интервью прессе и выразил уверенность в необходимости донесения подобной информации до курирующих данное направление лиц в закрытом порядке.

Ранее Есин заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара может оказаться бесполезной в случае военного конфликта.