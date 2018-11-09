Адвокат Цеповяза опроверг передачу его заявления в СМИ
Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов, клиент которого отбывает наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, заявил о том, что его подзащитный не передавал в СМИ сообщения с комментариями о его «красивой жизни» в колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он опроверг существование заявления Цеповяза и отметил, что мнение о том, что «несидящая часть общества лишает возможности сидящую есть какие-то там деликатесы» принадлежит одному из московских адвокатов.
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Муртазов добавил, что он связался с этим адвокатом, и тот сообщил, что не общался с Цеповязом, а лишь высказал свою точку зрения, которую переврали.
Ранее сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал фото с икрой.