Экс-директора лагеря в Ивановской области подозревают в истязании детей

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В отношении бывшего директора детского оздоровительного лагеря в Ивановской области было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«По данным следствия, летом 2018 года директор детского оздоровительного лагеря Ивановской области организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон - «карцер», в которой неоднократно запирала воспитанников лагеря на время от нескольких часов до нескольких суток, выпуская только для приема пищи и отправления естественных надобностей», — сообщили в СК.

Подозреваемая была задержана, в данный момент выясняется, совершались ли в отношении детей другие преступления во время их пребывания в детском лагере.