Экс-директора лагеря в Ивановской области подозревают в истязании детей
В отношении бывшего директора детского оздоровительного лагеря в Ивановской области было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
«По данным следствия, летом 2018 года директор детского оздоровительного лагеря Ивановской области организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон - «карцер», в которой неоднократно запирала воспитанников лагеря на время от нескольких часов до нескольких суток, выпуская только для приема пищи и отправления естественных надобностей», — сообщили в СК.
Подозреваемая была задержана, в данный момент выясняется, совершались ли в отношении детей другие преступления во время их пребывания в детском лагере.