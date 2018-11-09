Пенсионера с 20 млн рублей в сумке избили монтировкой на юго-востоке Москвы

В Главном управлении МВД России по Москве сообщили о том, что неизвестные с монтировкой напали на пенсионера в районе Выхино-Жулебино и отняли у него сумку, в которой было около 20 млн рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

«Прибывшие оперативники установили, что у подъезда указанного дома несколько неизвестных избили пенсионера 1956 г. рождения монтировкой и отобрали у него сумку, в которой находилось около 20 млн руб.», — рассказали представители ведомства.

Сообщается, что нападение произошло на Рязанском проспекте. Мужчину доставили в больницу с переломом костей черепа и ушибом головного мозга. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, ведется работа по определению личностей нападавших.