Лесной пожар уничтожил город в Калифорнии

На севере Калифорнии лесной пожар полностью поглотил город Парадайс, сообщает газета Sacramento Bee.

По последним данным, в данный момент площадь возгорания составляет около 20 тыс. акров — приблизительно восемь тыс. га.

Член городского совета Скотт Лоттер, который вместе с семьей эвакуировался из горящего Парадайса, заявил, что в настоящее время весь город охвачен огнем.

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«Это выглядит ужасно», — подчеркнул Лоттер.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Парадайсе уничтожил около тысячи домов. Также поступали сведения о погибших, однако экстренные службы в данный момент не могут их подтвердить. Власти объявили эвакуацию всех жителей города.