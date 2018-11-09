Сотрудники ФСИН выехали в колонию Цеповяза

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Роман Боков, адвокат осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза, заявил, что в колонию, где отбывает срок его подзащитный, выехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Слова адвоката передает РИА «Новости».

Ранее СМИ опубликовали фотографии, на которых Цеповяз ест деликатесы, включая крабов и красную икру. Сам осужденный назвал снимки «сфабрикованными» и возмутился, что «несидящее общество» отказывает «сидящей половине» в нормальном питании. Позднее стало известно, что СК завел уголовное дело против сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз.

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«Сейчас я буду знакомиться с материалами, по которым [Цеповяза] водворили в ШИЗО (штрафной изолятор. — «Газета.Ru»)», — заявил Боков.

Также он отметил, что хотел бы получить доступ к личному делу Цеповяза, однако, по его словам, оно изъято сотрудниками СК.

Юрист подчеркнул, что в колонию в Амурской области, где сидит Цеповяз, выехала «московская проверка», чтобы разобраться «конкретно по ситуации, связанной с Вячеславом». Боков добавил, что хотел бы встретиться с руководителями федерального ведомства ФСИН.