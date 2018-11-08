В Испании задержали снайпера, собиравшегося убить премьера страны
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в намерении убить председателя правительства страны Педро Санчеса. Об этом пишет Publico.
Согласно имеющейся информации, мужчина решился на покушение из-за планов властей Испании перенести останки диктатора Франсиско Франко из Долины павших.
Ранее заместитель председателя испанского правительства Кармен Кальво заявила, что совет министров Испании одобрил перенос останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея.